Кондуктор из барнаульского автобуса ушла смотреть новое шоу на ТНТ

Очевидцы запечатлели на камеры телефонов интересную табличку на месте кондуктора Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Сегодня, 19 марта, очевидцы запечатлели на камеры телефонов интересную табличку на месте кондуктора. Она гласила: «Перерыв. Ушла смотреть ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ». Примечательно, что на рабочем месте действительно отсутствовал кондуктор.

Известно, что в это воскресенье, 21 марта на телеканале ТНТ стартует новое шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ»! Этот уникальный для телеканала проект по-новому взглянет на профессию модели и разрушит стереотипы, которые мешают двигаться к мечте тысячам девушек. Реалити про новую естественную красоту покажет, какой путь необходимо пройти тем, кто хочет стать топ-моделью, какие трудности придется преодолеть на пути к цели. Главный приз проекта – звание «Ты – Топ-модель на ТНТ», 3 миллиона рублей и участие в рекламной кампании самого Philipp Plein.

Смелость и свобода взглядов, а также стремление стать профессионалом в индустрии, привели на кастинг трансгендера, девушку с бионическим протезом, модель с витилиго и девушек с параметрами plus size, вебкам модель, женщину, которая стала моделью в 50. В ком же из них ведущие увидят потенциал и силы для серьезной борьбы?

В шоу им предстоит пройти сложный путь: измениться до неузнаваемости, преодолеть сложные физические и эмоциональные испытания, которые начнутся уже в самом первом выпуске!

«ТЫ_Топ-модель на ТНТ» смотрите с 21 марта в 17.30!