На Алтае разыскивают обросшего мужчину, стоящего на учете у психиатра

Скриншот ориентировки в паблике "Барнаул 22"

В Алтайском крае разыскивают мужчину 1994 года рождения, пропавшего из села в Заринском районе. Как сообщили в паблике «Барнаул 22», он уехал со станции Шпагино в Заринск.

Кунгуров Петр Николаевич 16 марта сел на электропоезд, держащий путь в Заринск. С собой у него есть документы. В этот же день его заметили в городе в районе горбольницы и в районе центрального банка.

- Стоит на учёте у психиатра. Плохо разговаривает. Обросший, небритый, неопрятный. Мог проехать станцию и уехать в город Барнаул, - подчеркнули в соцсетях.

Судя по фотографии, у мужчины светлый волос, есть усы и небольшая борода, густые брови, небольшая рана на носу.

Если кому что-либо известно о местонахождении человека, просят передать информацию сотруднику отдела уголовного розыска по Заринску Владиславу по следующему номеру телефона: 8-923-754-87-66.