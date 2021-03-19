Партию фальсифицированного сыра отозвали из социальных учреждений Алтайского края

Выявить некачественный продукт удалось с помощью системы «Меркурий» Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю нашли в социальном учреждении фальсифицированный сыр. Выявить некачественный продукт удалось с помощью системы «Меркурий».

Как сообщили в пресс-службе управления, сначала опасение вызвали ветеринарные сопроводительные документы ООО «Экспериментальный сыродельный завод» - именно в них нашли нарушений. Выяснилось, что при производстве сыра «Российский» использовали молоко, не исследованное на качество продукции.

- Также сомнение вызвало количество сырого молока, из которого был изготовлен сыр. В среднем для производства 1 кг сыра используется примерно 10 кг молока, однако в данном случае для изготовления 325 кг сыра предприятие использовало 2000 кг сырого молока, что соответствует 6 кг молока на 1 кг сыра, - объяснили сотрудники Россельхознадзора.

При этом сыр поставляется в учреждения здравоохранения и социального обеспечения. В одном из них отобрали пробы для исследования. По результатам тестов стало известно, что в сыре есть растительные жиры, которые не были заявлены в составе продукции. Партия сыра была заверена документами от «Экспериментального сыродельного завода» в рамках государственного контракта.

Теперь производителя обязали отозвать всю партию продукта и устранить нарушения на производстве.