Алтайские специалисты прогнозируют высокую численность клещей

В нашем регионе случаи укусов пока не зарегистрированы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ожидается высокое число клещей в предстоящем теплом сезоне. В нашем регионе случаи укусов пока не зарегистрированы, но в Республике Алтай уже есть первый пострадавший.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наш регион относится к числу тех, что являются природным очагом клещевого энцефалита. Ежегодно в больницу обращаются около 10 тысяч человек, пострадавших от укусов. В прошлом году, кстати, было зарегистрировано 20 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у пяти детей.

- В 2021 году прогнозируется стабильно высокая численность клещей и ещё есть время позаботиться об основной профилактической мере – проведении иммунизации против клещевого энцефалита. Прививки снижают риск заражения, защищают от появления осложнений, - подчеркнули в управлении.

Тем, кто не успел поставить первую прививку осенью, советуют провести курс экстренной вакцинации – это две прививки с интервалом в один месяц