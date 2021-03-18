Барнаулец искал попутчиков и стал жертвой мошенников

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в полицию обратился 24-летний молодой человек, который стал жертвой мошенников.

Он пытался забронировать поездку через популярную платформу поиска попутчиков.

- Договорившись о поездке, неизвестный злоумышленник отправил потерпевшему ссылку на фишинговый сайт, на котором молодой человек ввёл данные своей банковской карты. В результате всех операций после введения реквизитов со счёта потерпевшего списалась вся имеющаяся сумма – 35 880 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счёта».

Полицейские напоминают, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщении и оплачивать : чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по ссылкам в сообщениях, не оплачивайте заранее поездку, внимательно изучите профиль человека, с которым вы планируете поездку.