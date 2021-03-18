В Барнаул приедет комиссия РФС

Комиссия РФС приедет в апреле (фото: пресс-служба клуба)

Напомним, прошлой осенью от анонимного источника стало известно о возможных ставках на спорт в футбольной команде «Динамо-Барнаул». В скандале оказались замешаны несколько игроков, а также главный тренер коллектива. Как сообщили в региональном минспорте, после того, как РФС начал проверку несколько эпизодов действительно подтвердились. Проблема заключалась в том, что, так как поступил сигнал, службе безопасности Союза предстояло проверить всех игроков команды.

- С РФС у меня состоялось две встречи. Коллеги определили срок до 31 марта, чтобы провести расследование. Свое решение они вынесут на суд комитета по этике. В апреле мы ждем комиссию в Барнауле с каким-то вердиктом. Это все касается футбольной истории, но по большому счету касается всех видов спорта, - говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. – Многое идет от нашей безграмотности. Многие игроки в своих контрактах увидели пункты о запрете участия в ставках, а в каких-то контрактах в других видах спорта этот пункт появился после данной ситуации.

По словам министра, пока окончательные выводы не сделаны, навешивать на спортсменов и тренерский штаб ярлыки ставочников неправильно.

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