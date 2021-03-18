Прокуратура возбудило дело из-за блокировки движения трамваев в Бийске

Сильный снегопад прошел 1 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Бийска внесла представление руководителю МУП «Бийскгортранс» из-за остановки на несколько дней движения трамваев, сообщает «Банкфакс». Правоохранители посчитали, что руководство предприятия своевременно не выполнило меры по расчистке путей от снега, что повлекло нарушение прав граждан.

Также против начальника службы пути муниципального предприятия возбудили административное дело по статье "Нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований". Санкция предусматривает штраф до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей – для юридических.

При в прокуратуре заявили, что не видят оснований для отстранения «Бийскгортранса» от обслуживания трамвайных маршрутов.

Напомним, движение трамваев в наукограде остановили после сильного снегопада 1 марта. Специалисты «Бийскгортранса» не смогли вовремя очистить трамвайные пути.