Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 марта 2021 года составило 45743

На сегодняшний день в крае насчитывается 301 тяжелобольной пациент. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровевших больше – выписалось из больниц 135 пациентов. Также за прошедшие 24 часа зарегистрировано 11 смертей, COVID-19 стал причиной летального исхода в девяти случаях. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний составляет 45743 человека.

По состоянию на 18 марта на лечении в ковидных госпиталях находятся с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1335 человек. Также там лежат 440 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На сегодняшний день в крае насчитывается 301 тяжелобольной пациент, из них ровно 100 подключены к аппаратам ИВЛ – 100.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 26 человек считаются бессимптомными вирусоносителями, у 382 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19