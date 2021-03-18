Губернатор Алтайского края подписал постановление о предоставлении субсидий на сжиженный газ

Сжиженным газом для приготовления пищи пользуются около 700 тысяч жителей Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о предоставлении в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее в краевое правительство за финансовой поддержкой обратился один из крупнейших поставщиков сжиженного газа в регионе. Из-за роста биржевой цены на предприятии возникла сложная экономическая ситуация. Это превысило установленный тариф для жителей края.

Сжиженным газом для приготовления пищи пользуются около 700 тысяч жителей Алтайского края.

– Постановление принято с целью недопущения значительного роста тарифов для населения в 2022 году, а также обеспечения бесперебойных поставок сжиженного газа в край, – отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Претендующие на субсидии организации должны направить необходимые документы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона на рассмотрение. С условиями предоставления субсидий можно ознакомиться в специальном разделе на сайте правительства.