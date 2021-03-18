Известный журналист включил Барнаул в свой «путеводитель»

Журналист сам никогда не был в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Российский журналист, основатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров выложил в своем Instagram пост о Барнауле. Столица Алтайского края попала в рубрику #городапивоварова. Причем сам журналист признался, что в городе не был, поэтому рассказ о нем ему помогла составить местная жительница.

«Главный герой мема "Барнаул! Алтайский край!" мог бы занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. <…> Барнаул загадочен и опасен. По слухам, здесь в секретном подземном тоннеле между современным дворцом бракосочетания и городской администрацией похоронен настоящий Ленин (в Мавзолее якобы подделка, да)», – сказано в посте.

В публикации упомянуты старинные деревянные дома с мезонинами, а также лебеди Валерия Метелицы.