Клиенты ВТБ смогут оплатить заказы в Бургер Кинг бонусами

Программа лояльности ВТБ «Мультибонус» и сеть ресторанов быстрого питания Бургер Кинг запустили совместный проект по оплате заказанной еды бонусной валютой.

Участники «Мультибонуса» могут расплатиться своими бонусными накоплениями за онлайн-заказ в сети ресторанов Бургер Кинг непосредственно в приложении партнера. Пользователю достаточно выбрать в мобильном приложении Бургер Кинг желаемые блюда, добавить их в корзину и при переходе к покупке выбрать новый способ оплаты – «Мультибонус».

Заказ, включая доставку, можно полностью оплатить накопленными бонусами, милями или бонусными рублями, не расходуя собственные денежные средства. Бонусную валюту участники программы лояльности могут накопить, расплачиваясь Мультикартой ВТБ при совершении ежедневных покупок.

«Мы постоянно расширяем круг сервисов, доступных участникам «Мультибонуса». Свои бонусы они могут потратить на широкий круг товаров из каталога, сервисы для путешествий, экологические проекты или пенсионные взносы. Теперь в сотрудничестве с Бургер Кинг – одним из лидеров рынка быстрого питания в России - мы реализовали оплату бонусами в приложении партнера. Это позволяет участникам программы расплатиться бонусной валютой сразу во время оформления заказа еды: не требуется приобретать сертификаты или вводить промокоды. Клиент получает двойную выгоду: экономит не только средства, но и время», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

«ВТБ – один из крупнейших банков нашей страны, Бургер Кинг – лидирующая сеть быстрого питания нашей страны, поэтому это логичное партнерство. Сегодня нашим мобильным приложением ежемесячно пользуются около 2 миллионов россиян, и мы уверены, что после нашего вступления в программу «Мультибонус» эта цифра еще вырастет. Вкуснее Воппера может быть только бесплатный Воппер, и благодаря нашему партнерству с ВТБ клиенты этого банка теперь имеют покупать наши бургеры за бонусы», - сказал Дмитрий Медовый, гендиректор Бургер Кинг Россия.

По итогам реализации пилотного проекта партнеры планируют расширение сотрудничества, в частности, запуск оплаты бонусами офлайн-заказов в ресторанах сети.