В Барнауле ремонтируют Дом афганцев после крупного пожара

Пожар был в 2018 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начали ремонтировать Дом афганцев на проспекте Комсомольском, 73 после крупного пожара. Работы будут проходить в несколько этапов. Сперва в здании заменят пол, починят крышу и перекрытия, а также демонтируют аварийные участки, сообщает паблик «Barnaul22». На это в целом уйдет около месяца.

После здание обследуют, разработают проектно-сметную документацию, проведут историко-культурную и государственную экспертизы. Затем подрядчик приступит к реставрации.

Напомним, пожар произошел 6 февраля 2018 года. Возгорание началось на втором этаже, в одном из кабинетов краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана. Тогда в огне погиб член правления организации Василий Алексенко. В результате пожара выгорел второй этаж здания, разрушена крыша, частично пострадали экспонаты музея.