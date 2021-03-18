Власти Барнаула дали старт проекту застройки Речного вокзала

Межеванию подлежит сразу девять земельных участков. Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула начали подготовку проекта межевания территории на месте Речного вокзала. Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал соответствующее постановление. С заявлением в горадминистрацию обратился застройщик-заказчик - ООО «ВиСКью». Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Согласно постановлению, межеванию подлежит сразу девять земельных участков с разными кадастровыми номерами. Основной из них находится на площади Баварина, 8. На данный момент там расположена администрация Речного вокзала. На этом месте можно возвести практически любое здание, даже высотки по 9 и более этажей. Также здесь разрешено строить коммерческие объекты.

В перечне межевания также участок на пл. Баварина, 2 с бизнес-центром «Парус» и пл. Баварина, 2а со зданием-кораблем кафе «Парус» (1,2 тыс. кв. м). Общая площадь земли, которую предстоит распланировать - около 60 тыс. кв. м.