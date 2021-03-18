Снежно и ветрено будет на Алтае 18 марта

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит 0, -5 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 18 марта, в Алтайском крае синоптики прогнозируют снежную и ветреную погоду. Подробнее об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит 0, -5 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах, как и прежде, сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с.

В Барнауле будет чуть холоднее, чем в целом по региону. Столбик термометра покажет -2, -4 градуса.

– Небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица, – сообщают синоптики краевого ЦГМС.

Ветер в краевой столице будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 6-11 м/с.