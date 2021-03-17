Фотоловушка на Алтае запечатлела «свидание» кабарог

Кадр с фотоловушки.

С фотоловушек, которые установлены в Алтайском заповеднике в окрестностях с. Яйлю получили около 11 тысяч снимков.

Две особи кабарог встретились на крутом склоне у скал. Серия снимков отражает элементы обычного поведения при встрече разнополых особей вне сезона гона. Более зрелищными могли бы быть снимки погони волков за маралами и кабанами, но все это происходило ночью, поэтому кадры оказались размытые.

- В первом случае по тропе, сгрудившись, торопится группа маралов, за ними на махах бегут два волка. Во втором случае волк пересекает поляну перед камерой и из-под кедров, врассыпную, бегут молодые кабанята. Исход погони остался не ясен, поблизости останков трапезы хищников обнаружено не было, - рассказывают сотрудники.

Обработка и анализ снимков представляют интерес как сравнительный материал, характеризующий особенности населения и распределения животных в зимний период вокруг населенного пункта заповедного статуса.