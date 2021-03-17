СК ведет расследование Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае возбудили уголовное дело из-за нарушений при строительстве школы. Должностных лиц привлекают за превышение их полномочий. Объект возводили в период с декабря 2018 по декабрь 2019 года.

Подрядчику перечислили 125 млн рублей по контракту на выполнение работ по строительству объекта. Строительный контроль на данном объекте осуществлялся должностными лицами муниципального образования «Шебалинский район». Однако оказалось, что ряд работ на общую сумму около 1,3 млн рублей не выполнены. Отдельные работы оплачены по завышенной стоимости на сумму порядка 406 тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

- В настоящее время по уголовному делу о должностном преступлении проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления, - сообщает республиканский следственный комитет.