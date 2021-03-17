В аварийной школе Бийска приостановили учебный процесс

Аварийная школа Фото: газеты «Бийский рабочий»

В аварийной школе №31 в Бийске приостановили учебный процесс после представления прокуратуры. Это сделали из-за того, что в учебном заведении по улице Волочаевская, 6 два корпуса из трех находятся в плачевном состоянии.

Сейчас дети учатся только в одном корпусе, доступ в аварийные корпуса для них закрыт. Отремонтировать здание невозможно – оно было построено с нарушениями еще в 60-х годах прошлого века. В итоге было принято решение, что школа завершит образовательный процесс 29 марта 2021 года.

- На данный момент уже проработан вопрос о перераспределении учеников в ближайшие к микрорайону школы №№1, 4. Учиться в этих учреждениях дети начнут уже с начала четвертой четверти. До конца учебного года обучающиеся 1-9 классов будут получать компенсацию за проезд. С 1 сентября планируется открыть школьный маршрут для учащихся 1-4 классов, а для 5-9 классов продолжится выплата компенсации проезда. Вопросы организации питания также стоят на контроле, по информации управления образования, проблем с ними не возникнет, так как во всех трех школах один оператор питания, - сообщает мэрия Бийска.

Вопрос строительства новой школы прорабатывается в Министерстве образования Алтайского края.