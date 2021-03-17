Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае потратят 175 млн рублей на профилактику производственного травматизма. Деньги выделит Фонд социального страхования в 2021 году. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

По условиям программы, работодатели могут получить от ФСС от 20 до 30% суммы начисленных в предыдущем году страховых взносов на профилактику травматизма. Деньги можно направить на проведение оценки условий труда, медосмотры, а также отправить сотрудников в санаторий, если они трудятся на вредном производстве и предпенсионеров. Также на них можно купить средства индивидуальной защиты, алкотестеры, тахометры, аптечки и обучить безопасным приемам труда.

- Страхователи получили денежное обеспечение в рамках программы ФСС по финансированию предупредительных мер на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Всего в 2020 году в программе приняли участие 1 339 страхователей, которым из бюджета Алтайского регионального отделения ФСС РФ на реализацию трудоохранных мероприятий было выделено 167,3 млн рублей, - сообщает ФСС.