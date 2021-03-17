Виктор Томенко оценил инициативу «Аграрная сверхдержава»

Виктор Томенко/ Фото Антона Федотова.

Губернатор Виктор Томенко принял участие в заседании подгруппы «Продовольствие для России и мира (новый облик АПК)» рабочей группы «Новая высокотехнологичная экономика» правительства РФ.

На нем обсуждалась стратегии социально-экономического развития страны. Виктор Томенко как руководитель комиссии госсовета по направлению «Сельское хозяйство» дал оценку ряду рассматриваемых на заседании инициатив по развитию АПК. По его словам, большой интерес вызвала инициатива «Аграрная сверхдержава».

- Если говорить об участии в реализации этой инициативы на примере нашего региона, то уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции. За последние три года увеличили экспорт почти в два раза, расширив географию поставок до 59 стран. Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит дозагрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тысяч тонн муки и крупяных изделий, - цитирует слова главы региона официальный сайт правительства Алтайского края.

Он также отметил, что успешной конкуренции на рынке будет способствовать развитие отечественной селекции и генетики, а также обеспечение эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны.