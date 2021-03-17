«Ростелеком» сыграл в «Хоккей на валенках» в Барнауле

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» в минувшее воскресенье участвовал в празднике Масленицы сразу на трех барнаульских площадках. Оператор представил горожанам популярные пакетные предложения, дарил промокоды на доступ в Wink и играл с горожанами в хоккей.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Массовые уличные гуляния для нас — хороший повод приехать в жилые микрорайоны, чтобы пообщаться с барнаульцами в привычных для них местах: на детской площадке во дворе дома, на территории школы или рынка. Во время праздника мы интересуемся потребностями горожан в цифровых услугах и рассказываем о популярных акциях и сервисах».

На празднике в «ЭКО Ярмарке» на улице Взлетной продавцы Алтайского филиала компании предлагали популярный тарифный план «Технологии выгоды», в единый пакет которого включены интернет, интерактивное ТВ, видеосервис Wink и мобильная связь. Тариф отличает высокая скорость домашнего и безлимитный трафик мобильного интернета, возможность подключить для членов семьи до пяти сим-карт и оптимизировать стоимость за счет объема услуг.

На дворовом празднике на улице Энергетиков «Ростелеком» рассказывал жильцам близлежащих домов про услугу «Домашнее видеонаблюдение», которая можно управлять с помощью мобильного приложения на смартфоне. Участникам уличных гуляний специалисты дарили промокоды для подключения к Wink с бесплатным тестовым периодом.

Праздник Масленицы в Барнауле поддержали и сотрудники «Ростелекома». В этот день корпоративная команда компании на стадионе школы № 133 в микрорайоне «Дружный» соревновалась в игре «Хоккей на валенках». Организатором мероприятия выступил Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива».

Оператор занял третье место, уступив команде Центробанка РФ и местной команде «Молодость». Всем участникам «Хоккея на валенках» «Ростелеком» вручил сувениры.

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