На Алтае будут судить директора школы, который себя крупно премировал

Дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить директора школы в Калманском районе, который выписал себе премию на 59 тысяч рублей – такое указание он дал бухгалтеру, который должен был подготовить ведомости.

Денежный поощрения директор себе назначал с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. Когда это выявили, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Директор полностью признал вину, активно способствовал раскрытию преступления, а также добровольно и в полном объеме возместил причиненный ущерб – все это дает ему основание надеяться на минимальное наказание. Дело направлено в Калманский районный суд для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.