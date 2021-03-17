На Алтае женщина подшофе устала идти и угнала молоковоз

Угнанный УАЗик Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В алтайском селе Березовка автоинцидент – 40-летняя женщина угнала молоковоз. А все потому, что была пьяненькой после посиделок у друзей и, возвращаясь домой, устала.

Но тут на ее пути, вернее, на территории молочного комбината, возник УАЗик, который использовали под перевозку молока – в замке зажигания торчали ключи. Она завела автомобиль и поехала по селу. Водитель из нее оказался так себе – она въехала в кучу дров

- Инженер, осуществляющий перевозку молока на данном автомобиле, пояснил, что для него было полной неожиданностью, что проходящая мимо женщина запрыгнет в автомобиль, запустит двигатель и еще уедет в неизвестном направлении, - сообщает краевое управление МВД.

Когда ее задержали, свой поступок она объяснила тем, что хотела прокатиться, и мало отдавала отчет в своих действиях. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).