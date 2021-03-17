Обошлось без пострадавших. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудник ДПС попал в аварию на алтайской трассе. ДТП произошло 16 марта в 11.00 в селе Поспелиха на пересечении улиц Коммунистической и Островского.

По данным краевого МВД, авария произошла из-за 20-летнего парня, который сел за руль без прав. Он был за рулем вазовской «Копейки».

- При выезде на перекресток со второстепенной дороги водитель не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге служебным автомобилем «Рено-Логан», под управлением инспектора ДПС отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Поспелихинский» 1992 года рождения, - сообщает краевое управлении МВД.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Теперь водителю на Жигулях грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).