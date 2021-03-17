На Алтае разыскивают пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину

Пропавший.

В Алтайском крае разыскивают пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину. 7 февраля он вышел из дома своих знакомых в Белокурихе и больше его никто не видел.

По факту безвестного исчезновения 35-летнего Сергея Зюбина следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

- Приметы: возраст 35 лет, рост 185 см, среднего телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное, тип лица европейский. Был одет: зимняя куртка красного цвета, джинсы черного цвета, ботинки-кроссовки черного цвета, без головного убора. При себе мог иметь: сотовый телефон марки «Samsung», банковскую карту «Альфа банк», - сообщается на официальном сайте краевого управления СК.

Если кто-то знает о его местонахождении или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефону в городе Белокурихе (8-385-77) 20-4-84 или 02.