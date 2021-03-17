Объявление о продаже Фото: скриншот

Парк «Эдельвейс» выставили на продажу за 50 млн рублей в Барнауле. Об этом пишет Amic со ссылкой сайт объявлений. Согласно размещенной информации, на продажу выставлен действующий парк развлечений, территория которого составляет более 5.5 гектар.

- Стабильный хороший доход с подтверждением документально - достойное вложение средств. Долгосрочная аренда с приоритетным правом продления, возможен выкуп. Продажа в связи со сменой деятельности. Все подробности при встрече, - сообщается в тексте.

Ранее сообщалось, что ряд барнаульских парков, в том числе и "Эдельвейс", находятся на самоокупаемости. Такие развлекательные площадки платят налоги, аренду и зарплату из собственных денег, обходясь без бюджетных дотаций, пишет издание.