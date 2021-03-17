На Алтае закрыли ледовую переправу в районе сел Быстрый Исток и Акутиха

Закрыта переправа.

В Алтайском крае закрыли ледовую переправу в районе сел Быстрый Исток и Акутиха. Все дело в том, что с приходом потепления они стали небезопасными.

- В крае открыты шесть разрешенных переправ. Пять из них расположены на Оби: в Каменском районе (Камень-на-Оби - Островная), в Шелаболихинском (между селами Шелаболиха и Иня, а также у села Новообинцево на правый берег) и Усть-Пристанском районах (между селами Вяткино и Клепиково, еще одна между Усть-Чарышской Пристанью и Чеканихой). Также есть переправа на Катуни в Советском районе (между селами Шульгинка и Амурское), - сообщают сотрудники краевого управления МЧС.

Жителей предупреждают, с каждым днем структура льда меняется, поэтому выход на лед крайне опасен для жизни. Любителям подледного лова рекомендуют завершить зимний сезон. Напомним, в регионе в предгорье ожидается потепление до +16.