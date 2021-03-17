Ученые АлтГТУ и Яньшанского университета КНР реализуют научно-исследовательскую программу

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

Учеными Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова под руководством доктора физико-математических наук, профессора Михаила Старостенкова совместно с учеными Яньшанского университета под руководством профессора Дон Гуочжан подготовлена программа на проведение научных исследований и обмен опытом в области компьютерного моделирования процессов упорядочения и структурно-энергетических превращений в конденсированных средах.

Китайский стипендиальный совет (CSC) поддержал исследовательскую программу ученых. Для реализации проекта выделены средства на командирование ученых Яньшанского университета в АлтГТУ с целью знакомства с научной школой профессора Старостенкова и проведения научных работ под его руководством. Планируется, что ученые АлтГТУ поделятся результатами своих исследований точечных, плоских, линейных дефектов в металлах и сплавах, процессов, происходящих при влиянии термических, электромагнитных, примесных, импульсных воздействий в кристаллах, тонких пленках, наноструктурных материалах.

Срок совместного исследования составит три года, за это время вузы осуществят академические обмены, проведут исследования в области машиностроения, материаловедения и инженерных дисциплин.

«Наш совместный проект посвящен пластическому поведению и эволюции повреждений легкого сплава на основе молекулярной динамики, – комментирует президент Яньшанского университета, профессор Чжан Динксян. – Это еще одно большое достижение наших научных коллективов. И наш университет очень гордится долгосрочным сотрудничеством с АлтГТУ».