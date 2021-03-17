Барнаульцев призывают посидеть в темноте в рамках акции «Час Земли»

Час земли Фото: ОЛЕКСЮК Иван

«Час Земли» намечен на 27 марта. Жителей Барнаула призывают принять в ней участие и отключить с 20.30 на один час свет и электроприборы, подсветку фасадов, рекламных конструкций.

Предполагается, это позволит привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам. В этом году акция посвящена теме открытости экологической информации и пройдет под лозунгом «Откройся в Час Земли!».

- Барнаул является участником «Часа Земли» с 2013 года. В ходе акции в городе на один час отключают внешнюю подсветку многих административных, культурных, учебных, промышленных и торговых зданий города. Выключение света носит символический характер и направлено на акцентирование внимания на бережном отношении к окружающей среде и необходимости сохранения природных ресурсов. В учреждениях образования в рамках акции проводят экологические уроки, библиотеки организуют тематические выставки, - сообщает мэрия.