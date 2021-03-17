В Горно-Алтайске мужчина получил взятку в 40 млн рублей и внезапно умер

Дело прекращено за смертью подозреваемого. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске мужчина получил откат в 40 млн рублей и внезапно умер. Во взяточничестве подозревался бывший гендиректор «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай».

- По версии следствия, он получил деньгами больше 41 млн рублей, а также два автомобиля общей стоимостью порядка 2,7 млн рублей за нерасторжение договоров на строительство многоквартирного дома в селе Майма, общая сумма которых составляла более 300 млн рублей, - пишет республиканское управление следственного комитета.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело, но его прекратили в связи со смертью подозреваемого. А вот в отношении давшего взятку мужчины дело уже на подписи у прокурора, после этого его направят в суд. Речь идет о 55-летнем экс-руководителе «Горно-Алтайской строительной компании». Сейчас он отбывает наказание за другие преступления.

Читайте также

В Республике Алтай силовики задержали министра здравоохранения

Это связано с подозрением в коррупции. Чиновников поймали на получении взяток от поставщиков за обеспечение им контрактов на поставку медизделий и оборудования - в отношении них велась оперативная разработка (далее)