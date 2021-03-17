Землю барнаульского речпорта начали готовить для застройки

Участок для межевания Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле начали готовить землю под застройку территории речного вокзала и окрестностях. Мэр Вячеслав Франк подписал постановление о разработке проекта межевания после того, как в администрацию обратилась компания, которой руководит Владислав Шония, сообщает Алтайский портал недвижимости.

- Межеванию подлежит сразу девять земельных участков. Основной расположен по адресу: пл. Баварина, 8 и имеет площадь почти 18 тыс. кв. м. По данным ЕГРН, его разрешенное использование позволяет разместить здесь практически любое здание и сооружение, включая высотные жилые дома (9 и более этажей), а также объекты коммерческих направлений. В настоящее время на нем расположена сама администрация Речного вокзала, киоски и хозпомещения, - сообщает издание.

Размежуют также небольшой участок причальной набережной, площадью 1,3 тыс. кв. м, еще один – для эксплуатации зданий и сооружений речпорта, который протянулся тонкой линией вдоль берега Оби (общая площадь 14,6 тыс. кв. м).