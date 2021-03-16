Троих друзей подозревают в распространении наркотиков

Приятели делали "закладки" по Барнаулу Фото: Анна СЕМИНА

Троих друзей, которым всего по 17-18 лет, подозревают в распространении наркотиков в Барнауле.

Следствие установило, что 12 марта этого года они по интернету получили указание, где можно забрать крупную партию наркотиков. «Передачку» они принесли домой и расфасовали на более мелкие дозы, а уже после этого наделали в разных районах краевой столицы «закладок».

- Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам – они были задержаны сотрудниками полиции, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В отношении друзей, из которых только один совершеннолетний, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере». Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.