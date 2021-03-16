Трактор, BMW и Chevrolet горели в Алтайском крае

Всего за сутки горели четыре транспортных средств Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За последние сутки в Алтайском крае горели несколько транспортных средств. Среди них две легковушки и трактор.

Так ночью 15 марта в селе Малиновое Озеро зарегистрировали возгорание автомобиля Chevrolet Lanos. Звонок на пульт дежурного поступил около трех часов. К моменту прибытие пожарных легковушка уже полыхала открытым огнем. Ее потушили за 15 минут, но за это время машина была полностью уничтожена.

Уже днем поступило сообщение о возгорании трактора в Бурле. Возгорание быстро ликвидировали, но моторный отсек сильно пострадал, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Вечером в Шелаболихе загорелся автомобиль BMW. Чтобы потушить его, пожарным пришлось потрать две автоцистерны и десять минут.

- В результате пожара поврежден моторный отсек иномарки на площади около 2 кв. метров, - отмечают в ведомстве.

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