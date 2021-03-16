"Зеленка" выявила более 40 утечек на трубопроводах в Барнауле

В жилых домах зеленая вода редкость, если только вы не пользуетесь сетевой водой сознательно Фото: Олег УКЛАДОВ

С помощью безопасного зеленого красителя «Уранин-А» в Барнауле выявили 41 утечку на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, испытания теплосетей начались 10 марта. За это время на «тархун» из крана с горячей водой поступило 20 жалоб от жителей Ленинского района, 10 - от жителей Октябрьского района, семь - Железнодорожного и по две из Ленинского и Индустриального. На днях флуоресцентная зеленая горячая вода встревожила и жителей посёлка Научный городок.

После этого специалисты проверили оборудование дома, предписали устранить причины.

- В жилых домах зеленая вода редкость, если только вы не пользуетесь сетевой водой сознательно (она, кстати, для этого совсем не предназначена). В водоразборных точках горячего водоснабжения домов происходит перетекание теплоносителя из теплосистемы в систему горячего водоснабжения, - сообщили в СГК.

Если зеленая вода потечет из крана, звоните по тел. 8 (3852) 59-97-15. Испытания продлятся до 31 марта.