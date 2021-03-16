Женщина выпала из маршрутки и сломала позвоночник

По факту падения пассажирки проводится доследственная проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские следователи проводят доследственную проверку по сообщениям о падении пассажирки маршрутки и полученной травме.

Информация об инциденте была опубликована в одной из популярных социальных сетей. Жительница Барнаула рассказала, что 12 марта этого года на автобусной остановке в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Анатолия, водитель маршрутки №73 не убедился, что все пассажиры вошли и начал движение. В этот момент одна из женщин упала и получила травму. Медики диагностировали у нее перелом позвоночника.

- В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, - подчеркивают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.