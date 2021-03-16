Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 марта 2021 года составило 45 512

За сутки число зараженных увеличилось на 115 случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 марта 2021 года увеличилось на 115 новых случаев и составило 45 512 человек.

По данным оперативного штаба, новые случаи были подтверждены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 28, Бийск – 13, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 7, Павловский район – 5, Славгород, Бийский, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Крутихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Красногорский, Кулундинский, Первомайский, Тогульский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Выписались за последние сутки 118 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших на сегодня составляет 40 617. Не смогли справиться с болезнью еще девять человек (2521).

В ковидных госпиталях остаются 1 376 человек с положительным тестом на COVID-19, а также 461 пациент с вирусной пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 321, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106, - добавляет источник.