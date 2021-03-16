В Барнауле ограбили 80-летнюю старушку

Потерпевшая (фото: скриншот видео ГУ МВД России по Алтайскому краю)

В Барнауле полицейские оперативно раскрыли совершенный в отношении 80-летней женщины грабеж.

Заявление поступило в отдел полиции по Октябрьскому району. Пенсионерка рассказала, что неизвестный ей мужчина выхватил из рук сумку, в которой были квитанции, паспорт, сберкнижка, а также пенсионное удостоверение и почти 44,5 тысячи рублей.

Как выяснилось, женщина была в банке, сняла 50 тысяч, заплатила за квартиру и пошла домой. Буквально на подходе поскользнулась и упала. Ей вызвался помочь прохожий. Показавшийся поначалу благородным мужчина проводил ее сначала до подъезда, а потом помог подняться на третий этаж и вот так неожиданно выхватил сумку.

- Благодаря оперативной информации, сотрудниками полиции по «горячим следам» задержан 68-летний мужчина, проживающий в городе Барнауле. При нем находилось часть похищенных денежных средств – 35 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина уже дает признательные показания. По его словам, в момент ограбления он был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело.