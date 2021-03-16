ВТБ приглашает акционеров войти в Консультационный совет

Банк ВТБ начинает приём анкет акционеров, желающих войти в новый состав Консультационного совета акционеров (КСА). Выдвинуть свою кандидатуру может любой акционер банка в возрасте от 21 года при условии наличия акций по состоянию на 1 марта 2021 года.

Для информационного сопровождения выборов КСА открыт специальный раздел сайта ВТБ – https://ksa.vtb.ru, где акционеры могут ознакомиться с регламентом и сроками избрания совета, выдвинуть свою кандидатуру и принять участие в голосовании за других кандидатов. Заполнить анкету на участие акционеры смогут в период с 15 марта по 15 апреля. Все поступившие анкеты будут обработаны и проанализированы экспертным жюри, которое сформирует шорт-лист кандидатов. На завершающем этапе, с 1 мая по 14 июня, пройдёт открытое голосование за кандидатов, в котором сможет принять участие любой акционер ВТБ. В процессе голосования на сайте будут публиковаться промежуточные итоги голосования, а 15 июня ВТБ объявит новый состав Консультационного совета акционеров.

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, подчеркнул: «Консультационный совет акционеров за 12 лет своей работы неоднократно доказал свою эффективность, содействуя постоянному диалогу менеджмента с акционерами. Такой формат взаимодействия полезен как с точки зрения прозрачности принимаемых решений для миноритариев, так и для их активного участия в деятельности, стратегическом развитии и управлении группой ВТБ. На фоне продолжающегося стремительного роста количества акционеров ВТБ и увеличения их доли владения в уставном капитале банка мы видим усиление взаимодействия с миноритариями и повышение их вовлеченности одной из наших ключевых задач. Уверен, что новый состав КСА будет способствовать этому в полной мере. Мы приглашаем всех акционеров, имеющих активную позицию и заинтересованных в развитии ВТБ, принять участие в выборах КСА».

Ход избрания Консультационного совета акционеров будет освещаться на сайте выборов КСА, в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и на странице КСА в Facebook (www.facebook.com/ksavtb). Банк также планирует организовать онлайн-конференцию с кандидатами в совет и провести специальное онлайн-мероприятие для объявления итогов выборов КСА.