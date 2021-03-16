Алтайский техуниверситет проведет День открытых дверей в очном формате

Абитуриенты смогут узнать о направлениях подготовки, уточнить правила приема в университет, заглянуть в университетские лаборатории Фото: предоставлено пресс-службой

20 марта, в субботу, Алтайский государственный технический университет приглашает абитуриентов на День открытых дверей.

Мероприятие будет организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«День открытых дверей – это возможность для будущих абитуриентов и их родителей побывать в Алтайском государственном техническом университете. В этот день абитуриенты могут узнать о направлениях подготовки, уточнить правила приема в университет, заглянуть в университетские лаборатории, познакомиться с деканами и директорами институтов АлтГТУ», – рассказывают на факультете довузовской подготовки.

Начало мероприятия – в 13:00 в главном корпусе АлтГТУ (пр. Ленина, 46, 4 этаж).

Программа размещена на сайте АлтГТУ.