В Бийске горел трамвай

Ранее в Бийске уже горели трамваи Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник вечером, 15 марта, в Бийске произошло возгорание трамвая, который двигался по маршруту.

Судя по многочисленным снимкам в социальных сетях, в вагоне возникло не просто задымление, а самый настоящий пожар. К счастью, людей внутри не было – они вовремя успели эвакуироваться, правда, при этом пришлось пробираться через сугробы, но это не самое страшное, что могло произойти.

По словам очевидцев, ЧП произошло в районе Лесозавода. К тушению возгорания привлекались пожарные. До их приезда вагоноважатый пыталась самостоятельно сбить пламя, но только получила ожог руки. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает сайт издания «Бийский рабочий», это уже не первый подобный случай в Бийске. Так в 2019 году в заречной части также горел трамвай.