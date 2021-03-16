Мэрия Бийска получила почти миллионный штраф за не чищенные дороги

Уже несколько лет тема снега в городе остается актуальной Фото: Анна СЕМИНА

Мэрии Бийска все же придется ответить за не чищенные дороги. Ей выплатили штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.

Об этом сообщает издание «Деловой Бийск». По ее информации, штрафы относятся к подрядной организации ООО «Приобское ДЭУ». Именно она должна была осуществлять уборку, но со своими обязанностями не справилась.

- Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать ее в счет оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были,- прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Скобкова.

В мэрии согласны, что подрядчики не справляются с уборкой снега в городе: кое-где из-за огромных отвалов машины не могут разъехаться, и при этом непосредственно вывоз снега начался относительно недавно. Наибольшее число предписаний поступило от ГИБДД. Однако на их претензии подрядчик по большому счету так и не отреагировал. Получается, что когда ситуация не исправлена – полагается штраф. Отсюда и все издержки.