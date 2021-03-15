Доставка в Барнаул подаренных Москвой трамваев обойдется в 4 млн рублей

Москва бесплатно выделит региону десять трамваев Татра Т3
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мэрия Барнаула ищет перевозчика, который мог бы доставить 10 трамвайных вагонов из Москвы в краевую столицу. На эти цели власти города готовы потратить более 4 млн рублей, пишет «Банкфакс».
Из конкурсной документации, размещенной на «Госзакупках» следует, что вагоны нужно доставить от столичного госпредприятия «Мосгортранс» до Барнаула, улица Гридасова, 5. Здесь находится офис городского МУП «Горэлектротранс» и трамвайное депо № 3.
Груз является негабаритным, то есть превышает допустимые нормами и правилами размеры, и перевозить его должен нестандартный транспорт. Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 марта. Аукцион состоится 23 марта.
Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Москвы Сергей Собянин пришли к согласию, что столица бесплатно выделит региону десять трамваев Татра Т3.
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