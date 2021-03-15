Юных жителей Алтая приглашают участвовать в фестивале патриотической песни

Концерт Фото: Олег УКЛАДОВ

Юных жителей Алтайского края приглашают к участию в Международном фестивале патриотической песни «Молодые таланты Отечества».

Цель фестиваля – поиск и открытие новых талантливых детей и молодежи, создание условий для реализации их творческих способностей. Все конкурсанты получат дипломы участников и подарки.

– Лауреаты aестиваля будут награждены кубками, грамотами и ценными подарками, а также получат право выступить на лучших концертных площадках города Москвы и возможность стать участниками профессиональных эстрадных коллективов, руководители которых ведут отбор артистов во время Фестиваля. Кроме россиян в фестивале примут участие конкурсанты из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии, – сообщают организаторы конкурса.

Участие в фестивале «Молодые таланты Отечества» для детей и молодежи бесплатное. Финал состоится 10-11 июня 2021 года в Краснознаменном зале Московского дома ветеранов. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте www.rusol.ru в разделе «Молодые таланты Отечества».

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