На Алтае помогающая детям с аутизмом организация боится потерять деньги после лишения банка лицензии

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

После лишения «Форбанка» лицензии барнаульская некоммерческая организация «Ступени», помогающая детям с аутизмом, потеряла доступ к деньгам. Видео со своим обращением записала председатель НКО Светлана Рахно.

На счету лежало 145 тыс. рублей премии «Гражданская инициатива» и 100 тыс. рублей губернаторского гранта «Хочу и буду говорить».

– Эти средства нужны на реабилитацию и на оплату коммунальных платежеи . Вероятность того, что их сможем вернуть... Очень низка, а точнее почти равна нулю, – приводят слова Светланы Рахно на странице в Instagram группы “Инцидент Барнаул”.

Председателя НКО призвала не оставлять их проблему без внимания.

Напомним, по данным Банка России, «Форбанк» нарушал требования законов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ несколько раз направлял руководству кредитной организации требования об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. По величине активов «Форбанк» занимал 221-е место в банковской системе России.

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