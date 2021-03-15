За год в Барнауле выявили 18 «черных» кредиторов

В основном черные кредиторы в Алтайском крае привлекали клиентов лично Фото: Олег УКЛАДОВ

За 2020 год в Алтайском крае разоблачили 18 «черных» кредиторов. Они занимались незаконной выдачей потребительских займов, сообщает пресс-служба барнаульского отделения Банка России.

Материалы о нелегалах передали в правоохранительные и надзорные органы. В основном черные кредиторы в Алтайском крае привлекали клиентов лично, работая в офисах. В некоторых случаях они трудились под видом микрофинансовых организаций и ломбардов.

– Работа легальных кредиторов регулируется законами. Так, ставка по потребительским кредитам и займам, оформленным после 1 января 2020 года, не должна превышать 1% в день. Действуют и ограничения для начисления платежей при возникновении просрочки по таким договорам, взятым на срок до года. Сумма таких платежей не должна превышать сам долг более чем в 1,5 раза, – сказал заместитель управляющего отделением Барнаул Банка России Игорь Князев.

Он добавил, что обращаясь к нелегальному кредитору, человек рискует значительно переплатить и столкнуться с незаконными и даже опасными методами взыскания долга.

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