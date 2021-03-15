В барнаульской школе №128, где дети жаловались на недомогание, возобновили учебный процесс

Всего в школе учатся 1738 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в школе №128, где некоторые ученики пожаловались на недомогание, с 15 марта возобновили учебный процесс в прежнем режиме, пишет пресс-служба правительства.

– Управлением Роспотребнадзора предварительно установлено, что ситуация не связана с пищевым отравлением, причиной симптомов является кишечная инфекция предположительно вирусной этиологии. Сегодня совместно с Роспотребнадзором мы проводим заседание краевой комиссии, на котором данная ситуация будет дополнительно рассматриваться, – сказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Министр образования и науки региона Максим Костенко добавил, что питание в школе организовано и в первой, и во второй смене.

– Очень сожалеем, что из-за неподтвержденной информации была дестабилизирована работа школы и создалось напряжение среди родительской общественности. Вместе с администрацией Барнаула ведем разъяснительную работу, – отметил глава алтайского минобра.

Напомним, ранее мы сообщали, что несколько барнаульской школы №128 не пришли на занятия. Часть из них обратилась к медикам с жалобами на недомогания. Дети говорили о рвоте, расстройстве желудка и температуре. По предварительным данным проверки, диагнозы поставили 10 школьникам. Среди заболеваний учащихся были гастроэнтерит, кишечные расстройства, ОРВИ. Случаев отравления не зафиксировали. Всего в школе учатся 1738 человек.

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