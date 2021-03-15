На Алтае сотрудники детсада пожаловались на «моральное давление»

Обращение воспитателей детсада. Фото: скриншот с видео из группы «Новости Горного»

В Республике Алтай сотрудники детского сада № 14 Горно-Алатйска записали видеообращение, в котором попросили главу региона Олега Хорохордина решить проблемы с их начальницей. Ролик разместили в группе «Новости Горного» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитатели сказали, что записывают видео с “криком о помощи”. Они пожаловались на унижение и давление со стороны руководства. Речь якобы идет о заместителе по воспитательной работе.

– У нас происходит моральное давление, постоянное. Невыносимо работать в такой обстановке, – сказала одна из участниц ролика.

Другая героиня видео добавила, что они боятся за свои рабочие места и коллег. По словам сотрудников детсада, начальница пугает их своими связями. Воспитатели добавили, что если их обращение проигнорируют, то они могут объявить забастовку.

В администрации Горно-Алтайска уже прокомментировали этот инцидент:

– По факту поступивших на этой неделе обращений сотрудников детского сада номер 14 Управлением образования совместно с прокуратурой города Горно-Алтайска проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в рамках действующего законодательства, – заявили в мэрии.

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