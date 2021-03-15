Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 марта 2021 года составило 2512

За сутки умерли 12 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 15 марта скончались 2512 человек с коронавирусом, в том числе 1655 случаев от COVID-19, 857 случаев – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 12 человек с коронаврусом: восемь – от COVID-19, четыре – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 45397, в том числе 3105 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 455 случаев – завозные, в том числе,. 190– из-за рубежа; 27298 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 45397 заболевших: 11949 – у больных внебольничной пневмонией, 25826 – у заболевших ОРВИ, в 7622 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 40499 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 62 пациента.

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