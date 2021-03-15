Естественная убыль населения растет в Алтайском крае

За первый месяц текущего года в регионе появились на свет 1390 малышей Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе естественная убыль населения в Алтайском крае составила 2429 человек. Год назад этот показатель равнялся 1155, пишет “Алтайская правда”.

За первый месяц текущего года в регионе появились на свет 1390 малышей, это на 277 меньше, чем год назад. Число умерших людей увеличилось на 997 (35,3 %) и составило 3819 человек.

Есть и положительные тенденции. Так в регионе стали активнее вступать в брак — в январе образовалось на 115 семей больше, чем годом ранее. Разводов же, наоборот, стало меньше: 641 в первый месяц 2021 года против 775 разводов в прошлом году.

Напомним, ранее мы сообщали, что, по данным Алтайкрайстата, убыль населения на Алтае выросла в 1,5 раза за пандемийный 2020 год по сравнению с 2019-м. Так, Алтайский край потерял почти 18 тысяч жителей.

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