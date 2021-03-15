Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 марта 2021 года составило 45397

Выздоровевших тоже становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 15 марта 2021 года выросло на 115 человек и составило 45397 случаев инфицирования, в том числе 3105 детей до 17 лет включительно.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 31, Камень-на-Оби – 9, Рубцовск – 8, Бийск – 7, Поспелихинский, Родинский районы – по 5 заболевших, Славгород, Кулундинский район – 4, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Быстроистокский, Крутихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Солтонский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1391 человек. Кроме того, 485 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 62 человека. Всего вылечившихся – 40499.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек.

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