Погода в Алтайском крае 15 марта 2021 года: до 12 градусов мороза и гололедица

В регионе будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 15 марта, в Алтайском крае будет прохладно. Днем столбик термометра покажет -7...-12 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -10...-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что причина морозной погоды в Алтайском край в том, что регион находится под влиянием антициклона. Подробнее о том, какой будет температура воздуха в ближайшие дни можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мороз до -30 градусов: мощная волна холода накроет в марте Алтайский край

Какой будет погода в Алтайском крае с 13 по 18 марта (подробнее)